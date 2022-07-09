Капітан 103-ї бригади розповів про роботу HIMARS на фронті (відео)

Олександр Ганущин наголосив, що ті, хто кажуть, що Україні дають мало HIMARS, не до кінця розуміють один важливий момент. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, які надали Україні Сполучені Штати Америки, мають – на відміну від усіх інших типів ракет – різні модифікації снарядів. Проте мають і понад 40 елементів, які самостійно можуть вражати окремі цілі та й загалом летять точно в ціль.

Про це розповів капітан 103 бригади ТРО Олександр Ганущин в ефірі каналу "Україна 24" в межах єдиного телемарафону.

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Важливе запитання

"Ті, хто говорять, що нам дають мало HIMARS, вони не до кінця розуміють, так би мовити, наші потуги та можливості. Насправді одна випущена ракета з HIMARS – це виліт 150 тис. доларів. Повний пуск шести ракет – це 1 млн доларів. До речі, США зробили 5900 пусків в Іраку – це, щоб розуміти, до чого ми наближаємося" – розповів він.

За його словами, найбільшою проблемою для ЗСУ є те, що в окупантів є більше – в 7-10 разів – боєприпасів до їх старих артилерійських систем:

"Тому HIMARS тут, як ніколи, є доречним. Бо шлях боєприпасу розпочинається із залізничного вагона, перевантаження на залізничні станції на великий склад, тоді на склад підрозділу, а підрозділ умовно везе "на ґрунт" або тримає в КамАЗі чи біля гаубиці або "Граду". Ось саме ця ділянка, починаючи зі складу до оцього виїзду машини з боєкомплектом до конкретної батареї з "Градами", є надзвичайною ціллю для власне ракет HIMARS".

Крім цього, він заявив, що виникає запитання: що українська армія рознесе швидше – арсенал на всій протяжності від точки входу їх на окуповану територію України до конкретної батареї чи самі батареї?

"Це, напевно, мають вирішувати артилеристи, але те, що ми вже "намацали" перший варіант – як розбивати їх склади, – то думаю, що незабаром по збільшенню кількості боєприпасів, банку цілей буде рости й наше ураження їх артилерії чи РСЗВ. Але це не проходить за один день, тиждень чи місяць роботи HIMARS чи будь-якої іншої артилерійської системи, яку ми отримаємо зараз від Заходу", – сказав Ганущин.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україні знадобляться ще десятки пускових установок HIMARS, щоб перенести бойові дії на сході України. Також сайт "Сьогодні" розповів, що таке реактивна система HIMARS.