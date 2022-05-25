Як зрадники допомагають двом групам з ФСБ грабувати Маріуполь

Кадирівці в Маріуполі/Фото: колаж: "Сьогодні"

В український Маріуполь замість так званих поліцейських "ДНР" зайшли кадировці. У тимчасово окупованому місті відбувається боротьба між різними групами загарбників і колаборантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Останні події прямо вказують на перемогу групи впливу ФСБ-Пушилін над групою ФСБ-Саблін. Московські гроші підуть у Донецьк, а не Маріуполь. В місто вже зайшли кадировці на зміну так званої "міліції ДНР". Роботу поліцейських-колаборантів контролюють повністю "державні волонтери Росії", — написав Андрющенко в Telegram.

Найцікавішою радник мера називає долю зрадника – самопроголошеного "мера" Іващенка. Він більше ніде не з’являється без "смотрящого" від Пушиліна.

"Його завдання – не дати більше Іващенку вести політичну агітацію за себе і представників групи Сабліна. Сам Іващенко вже зрозумів, що термін його придатності йде на місяці, якщо не на тижні", — зазначив Андрющенко.

Нині зрадник, який боїться за власну безпеку, нібито намагається відновити зв’язки в Україні по лінії ОПЗЖ і хоче розіграти карту "я патріот, але мене примусили".

"Що це для Маріуполя? Для Маріуполя це нічого. Відновлювати та покращувати життя ніхто не збирався, просто один крадій переграв іншого. Але спостерігати за павуками в банках – дуже цікава розвага", — додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці в автобуси окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де розміщується фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

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20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

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