Як виверження вулкана. ЗСУ влаштували класне фаєр-шоу для окупантів (відео)

ЗСУ влаштували фаєр-шоу для окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України накрили позиції окупантів у Луганській області. В результаті було знищено склад боєприпасів. А персональне фаєр-шоу російські загарбники не забудуть до кінця життя.
Про це повідомили у Facebook 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Артилерійським ударом знищено склад боєприпасів росіян у Луганській області. Потужні вибухи легко переплутати з виверженням вулкана.
"Файєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади", – коротко підписали відео військові.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.
Втрати ворога
З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втрати російської армії в Україні становлять:
- особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1381 (+5) одиниця;
- бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;
- артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
- літаків – 210 (+0) одиниць;
- вертольотів – 175 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
- крилатих ракет – 122 (+0);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Читайте також: