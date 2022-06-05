Як виверження вулкана. ЗСУ влаштували класне фаєр-шоу для окупантів (відео)

ЗСУ влаштували фаєр-шоу для окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України накрили позиції окупантів у Луганській області. В результаті було знищено склад боєприпасів. А персональне фаєр-шоу російські загарбники не забудуть до кінця життя.

Про це повідомили у Facebook 80 окремої десантно-штурмової бригади.

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Артилерійським ударом знищено склад боєприпасів росіян у Луганській області. Потужні вибухи легко переплутати з виверженням вулкана.

"Файєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади", – коротко підписали відео військові.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

Втрати ворога

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втрати російської армії в Україні становлять:

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особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1381 (+5) одиниця;

бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засобів ППО – 95 (+0) одиниць;

літаків – 210 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

крилатих ракет – 122 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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