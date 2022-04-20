Кадировців під час зйомок відео для соцмереж накрила артилерія ЗСУ

Кадировці недозняли чергове відео, як вони "героїчно воюють" в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Чеченських бійців Рамзана Кадирова накрила українська артилерія, коли ті знімали чергове відео для соцмереж, як вони "героїчно воюють" в Україні.

Відповідний відеоролик оприлюднив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

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"Кадировці спокійно знімали черговий ТікТок, доки до них не прилетів подарунок від наших воїнів", – йдеться у підписі до відео.

Кадировці видали бомжа за розвідника

У Маріуполі кадировці записали фейкове відео з нібито допитом полоненого українського розвідника. На роль "розвідника ЗСУ" вони взяли місцевого бездомного алкоголіка.

Кадировці для переконливості намалювали "розвіднику" татуювання у вигляді українського прапора та кажана. Однак вони знову допустили промах, оскільки кажан – це символ російської розвідки. Символом українських розвідників є сова.

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Раніше чеченські бійці Рамзана Кадирова зняли відео з погрозами українцям, перебуваючи на території Білорусі.