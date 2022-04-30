Якісно підсмажили! Військові показали топове знищення окупантів і їхньої техніки на Ізюмському напрямку (відео)

ЗСУ знищили пункт управління та техніку окупантів. / Фото: Укроборонпром, Колаж: Сьогодні

Українські військові виявили та знищили пункт управління, техніку та особовий склад російських окупантів на Ізюмському напрямку.

Про це повідомила в Facebook Національна гвардія України.

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Що відбулося

Як зазначається, спецпризначенці Нацгвардії та бійці ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу.

"Понад 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військовиків ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Так, група бійців Нацгвардії проводила розвідку на одному з Ізюмських напрямків і виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу російських окупантів. Далі розвіддані надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по окупантах важким та прицільним вогнем артилерії.

"Щоб ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем. Усі цілі знищено! Слава Україні!" – вказали в Нацгвардії.

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Нагадаємо, закордонні ЗМІ стверджують, що Росія використовує дельфінів для захисту своїх військово-морських баз у Чорному морі. Повідомляється, що підводний захист було виявлено на супутникових знімках, зроблених космічною компанією Maxar.

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