Через вторгнення Росії за добу загинуло двоє дітей – Офіс генпрокурора

Через вторгнення РФ в Україні гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні
Через війну, яку РФ розгорнула на території України, загинуло 225 дітей, понад 413 – поранено. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram-каналі.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 139;
- Київській – 116;
- Харківській – 98;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 46:
- Миколаївській – 44;
- Луганській – 42;
- Запорізькій – 28;
- Сумський – 17;
- Києві – 16;
- Житомирі – 15.
В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри є не остаточними, тому що ще проводиться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них повністю зруйновано.
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