Через вторгнення Росії за добу загинуло двоє дітей – Офіс генпрокурора

Через вторгнення РФ в Україні гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну, яку РФ розгорнула на території України, загинуло 225 дітей, понад 413 – поранено. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram-каналі.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 139;

Київській – 116;

Харківській – 98;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 46:

Миколаївській – 44;

Луганській – 42;

Запорізькій – 28;

Сумський – 17;

Києві – 16;

Житомирі – 15.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри є не остаточними, тому що ще проводиться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Також повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них повністю зруйновано.

Ситуація в Україні 8 травня