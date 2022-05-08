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Через вторгнення Росії за добу загинуло двоє дітей – Офіс генпрокурора

Наталія Магдик
8 травня, 09:42
Станом на ранок 8 травня постраждали понад 638 дітей

Через вторгнення РФ в Україні гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну, яку РФ розгорнула на території України, загинуло 225 дітей, понад 413 – поранено. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram-каналі.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій – 139;
  • Київській – 116;
  • Харківській – 98;
  • Чернігівській – 68;
  • Херсонській – 46:
  • Миколаївській – 44;
  • Луганській – 42;
  • Запорізькій – 28;
  • Сумський – 17;
  • Києві – 16;
  • Житомирі – 15.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри є не остаточними, тому що ще проводиться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Також повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них повністю зруйновано.

Ситуація в Україні 8 травня