З України з "вантажем 200": до Нижньогородської області РФ за п'ять днів доставили 600 трупів

У Нижньогородську область РФ масово доставляють тіла окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
До Росії у військові гарнізони в Нижньогородській області за останні п'ять днів доставлено близько 600 тіл російських військовослужбовців, які загинули у ході війни в Україні.
Таку інформацію оприлюднив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.
За даними журналіста, більшість військовослужбовців були зі складу 47-ї танкової дивізії (Муліно, військова частина 54096) 1-ї танкової армії Західного військового округу.
"Наразі відбувається упізнання тіл загиблих", – додав він.
Озвучено загальні втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 16 600 осіб;
- танків – 582 од.;
- бойових броньованих машин – 1664 од.;
- артилерійських систем – 294 од.,
- РСЗВ – 93 од.;
- засоби ППО – 52 од.;
- літаків – 121 од.;
- вертольотів – 127 од.;
- автомобільної техніки – 1144 од.;
- кораблі/катери – 7 од.;
- цистерн із ПММ – 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
- спеціальна техніка – 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.