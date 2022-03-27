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З України з "вантажем 200": до Нижньогородської області РФ за п'ять днів доставили 600 трупів

Павло Заяць
27 березня, 14:08
Російські танкісти зазнають великих втрат

У Нижньогородську область РФ масово доставляють тіла окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії у військові гарнізони в Нижньогородській області за останні п'ять днів доставлено близько 600 тіл російських військовослужбовців, які загинули у ході війни в Україні.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

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За даними журналіста, більшість військовослужбовців були зі складу 47-ї танкової дивізії (Муліно, військова частина 54096) 1-ї танкової армії Західного військового округу.

"Наразі відбувається упізнання тіл загиблих", – додав він.

Озвучено загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 16 600 осіб;
  • танків – 582 од.;
  • бойових броньованих машин – 1664 од.;
  • артилерійських систем – 294 од.,
  • РСЗВ – 93 од.;
  • засоби ППО – 52 од.;
  • літаків – 121 од.;
  • вертольотів – 127 од.;
  • автомобільної техніки – 1144 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
  • спеціальна техніка – 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.