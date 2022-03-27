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Из Украины с "грузом 200": в Нижегородскую область РФ за пять дней доставили 600 трупов

Павел Заяц
27 марта, 14:08
Российские танкисты несут большие потери

В Нижегородскую область РФ массово доставляют тела оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Россию в военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе войны в Украине.

Такую информацию обнародовал в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По данным журналиста, большинство военнослужащих были из состава 47-й танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1-й танковой армии Западного военного округа.

"На данный момент происходит опознание тел погибших", – добавил он.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 16 600 человек;
  • танков – 582 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;
  • артиллерийских систем – 294 ед.,
  • РСЗО – 93 ед.;
  • средства ПВО – 52 ед.;
  • самолетов – 121 ед.;
  • вертолетов – 127 ед.;
  • автомобильной техники – 1144 ед.;
  • корабли /катера – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
  • специальная техника – 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.