Из Украины с "грузом 200": в Нижегородскую область РФ за пять дней доставили 600 трупов

В Нижегородскую область РФ массово доставляют тела оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Россию в военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе войны в Украине.
Такую информацию обнародовал в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
По данным журналиста, большинство военнослужащих были из состава 47-й танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1-й танковой армии Западного военного округа.
"На данный момент происходит опознание тел погибших", – добавил он.
Озвучены общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16 600 человек;
- танков – 582 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;
- артиллерийских систем – 294 ед.,
- РСЗО – 93 ед.;
- средства ПВО – 52 ед.;
- самолетов – 121 ед.;
- вертолетов – 127 ед.;
- автомобильной техники – 1144 ед.;
- корабли /катера – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.