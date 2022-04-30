З Маріуполя евакуювали жінок та дітей, яких дістали з-під завалів (відео)

Мирних людей доставлять у Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі з території "Азовсталю" вдалося вивезти 20 цивільних, а це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Також військові продовжують діставати мирних людей із-під завалів.

Про це повідомляє командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

Реклама

"Станом на зараз проводиться спеціальна рятувальна операція військовими "Азов", які дістають спеціальним тросом з-під завалів цивільних. Це літні жінки, діти. Ми сподіваємося, що в нас вдасться евакуювати всіх мирних людей", – каже командир полку "Азов".

Як окупанти обстрілюють Маріуполь з танка

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Жителі міста бояться виходити з бомбосховищ через дії ворога. На відео, яке опублікував "Азов", видно, як танк з російською символікою обстрілює об'єкти інфраструктури.

Реклама

"На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні жителі Маріуполя, зокрема ті, що ховаються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: