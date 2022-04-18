Інформація про використання зарину та загибель п'яти дітей на мінах не підтвердилась – Сумська ОВА

У Сумській ОВА прокоментували інформацію про хімічну зброю та загибель людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформація про виявлення в Сумській області російської хімічної зброї зарину і про загибель на мінах п'яти дітей у Тростянці не підтвердилась.

Про це повідомили виданню "Сьогодні" в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Зокрема, в Сумській ОВА уточнили, що в Тростянці йшлося про підрив на мінах 5 людей взагалі, а не дітей.

Нагадаємо, напередодні українські ЗМІ з посиланням на мера Тростянця Юрія Бову повідомили, що у селі Білка Сумської області були виявлені залишки хімічної зброї – ампули зарину та інших речовин.

Також повідомлялося про загибель п'яти дітей від мін та розтяжок.

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Війська РФ залишаються біля кордонів Сумщини

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що біля кордону залишаються війська РФ - "вони постійно переміщуються, передислокуються, їх то більше, то менше".