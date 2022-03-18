Понад 70 відсотків росіян підтримують війну проти України: Подоляк звернувся до Шольця

Подоляк відреагував на заяву Шольца про "війну Путіна". Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та Володимира Путіна як автора війни.

Про це він написав у Twitter.

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За словами Подоляка, офіційно 71% росіян категорично підтримують війну.

"У Європі це може стати хибним трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", – написав він.

Заява Шольця

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців із Росії.

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Він назвав такі дії "абсолютно неприпустимими".

"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він відповідає за це", – заявив Шольц.

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