Более 70 процентов россиян поддерживают войну против Украины: Подоляк обратился к Шольцу

Подоляк отреагировал на заявление Шольца о "войне Путина". Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Владимира Путина как автора войны.

Об этом он написал в Twitter.

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По словам Подоляка, официально 71% россиян категорически поддерживают войну.

"В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", — написал он.

Заявление Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

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Он назвал такие действия "абсолютно недопустимыми".

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — заявил Шольц.

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