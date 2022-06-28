HIMARS розбомбили кілька командних пунктів Росії та склади боєприпасів – Самусь

Михайло Самусь повідомив про результати роботи американських HIMARS / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки військовій допомозі США для України ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та кілька великих складів з боєприпасами у тилу противника. Все це сталося протягом останніх кількох днів.

Таку заяву зробив військовий експерт Михайло Самусь у ефірі проєкту FREEДОМ на каналі UA.

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Він зазначив, що останні успіхи ЗСУ – це результат вогневого впливу HIMARS на дистанцію.

"За останні дні було знищено кілька командних пунктів та кілька великих складів з боєприпасами. Це нова глава війни проти Росії. Росія тепер не може збирати в склади свої боєприпаси, не може створювати командні пункти на території України", – зазначив Самусь.

Військовий експерт припускає, що ця тактика посилюватиметься і Україна чітко знищуватиме лінії постачання, командні пункти, системи управління.

"І це не дозволятиме Росії активно проводити наступальні дії, у тому числі і на Донбасі. Я не говорю вже про інші території", – переконаний Самусь.

Він також пояснив, що, якщо знищити командний пункт, це означає, що угруповання військ ворога не може просто керуватися.

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"Коли ми знищуємо командний пункт, ми розуміємо, що для цієї групи потрібен якийсь час, щоб відновити управління та систему комунікацій для того, щоб розпочати операцію. Якщо ми знищимо командні пункти, склади з боєприпасами та лінію управління комунікацій, фактично угруповання військ противника, хоч би скільки батальйонно-тактичних груп називалося, вона втратить можливість проведення наступальних дій", – додав військовий експерт.

Раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ в окупованому місті Сніжному.

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28 червня на Луганщині прогриміли вибухи в місці розташування особового складу російських окупаційних військ в окупованому Перевальську.