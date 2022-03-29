Гуманітарна трагедія: як виживає Маріуполь у блокаді та які підприємства на сході продовжують роботу

Як виживає Маріуполь в умовах війни / Фото: Сайт города Мариуполя , Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти нещадно знищують Маріуполь. Не жаліють ні людей, ні інфраструктуру, що призводить до гуманітарної катастрофи.

Як розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтервʼю з телеведучим Тиграном Мартиросяном на Youtube-каналі "Україна 24", коли почалась війна, роботу заводів довелося зупинити.

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Всі заводи відкрили двері в бомбосховища, куди заздалегідь привезли їжу та воду. Ними могли скористатися не тільки працівники самих підприємств, а й інші жителі міста.

Зі своїми працівниками компанія продовжує підтримувати зв’язок, оскільки заздалегідь придбали супутникові телефони. У місті погіршується гуманітарна ситуація з кожним днем – води і їжі майже не залишилось.

"Жодного разу нормально не спрацював "зелений коридор" – щоразу його зривали представники російської армії. Це величезна гуманітарна трагедія, що зараз відбувається в місті", – наголосив Риженков.

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Евакуація та подальша робота

Люди продовжують виїжджати з міста на свій страх і ризик, евакуація триває. У Запоріжжі й Кривому Розі організували 6 тисяч місць для біженців. Частина людей вирвалася з міста й перебуває в сірій зоні – Білосарайська коса, Мелекіне, Юр’ївка, Урзуф, Бердянськ.

"Метінвест" разом з партнерами забезпечив роботу пансіонатів, де людям надають допомогу, зокрема й психологічну.

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Щодо підприємств, у повноцінному режимі продовжує працювати "Камет-сталь" в Кам’янському. Він працює на 80% своїх потужностей, щоб економити природний газ.

Працюють гірничнозбагачувальні комбінати у Кривому Розі на 35 – 40% завантаження, залежно від комбінату. В основному – це постачання для європейських споживачів, які збільшили заявку на березень майже удвічі.

Продовжує роботу і шахтоуправління "Покровське", а також підприємства групи за кордоном.

Усі підприємства допомагають Україні матеріалами та товарами. Виготовили й передали Збройним силам понад 40 тисяч протитанкових їжаків та 10 тисяч спеціальних шипованих ланцюгів. Налагодили виробництво пластин для бронежилетів, яких передали уже понад 2 тисячі.

Ситуація в Маріуполі

Народний депутат України Федір Веніславський переконаний, що Путін навмисне знищує Маріуполь, щоб помститися українцям за стійкість. Така риторика перегукується з гітлерівською в часи Другої світової війни, оскільки він не очікував, що промислове місто на Донбасі чинитиме опір "русскому миру".

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Місто обстрілювали з "Градів", систем "Буратіно", а тоді підняли авіацію.

Серед маріупольців є сотні загиблих і тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам. У мерії підкреслили, що всі жителі сконсолідувалися та підтримують одне одного в скрутний момент, а також показали актуальні фото.