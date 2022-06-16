Грозєв назвав людину з Кремля, яка здала США інформацію про напад на Україну

Путіну тепер житиме з питанням, хто ж зрадник / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Інформацію про напад РФ на Україну передав США високопоставлений російський шпигун, який має статус "вищий за міністра МЗС РФ Сергія Лаврова". Іншого варіанту отримати заздалегідь попередження про те, що міжнародний злочинець Володимир Путін ухвалив рішення про початок воєнних дій, не існувало.

Про це розповів журналістам розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.

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Думка експерта

"Цього можна досягти, тільки маючи "крота" на найвищому рівні або якесь супертехнологічне рішення, про яке ще ніхто не знає. Бо якби воно було відоме, то силовики прийняли б рішення, вжили б заходів, щоб його якось нейтралізувати. Для мене, швидше за все, це комбінація обох (варіантів), але провідним тут має бути все-таки високопоставлений "кріт", який зміг їм описати переконливо те, що інакше здавалося б нелогічним. Це людина вище за Лаврова. Я абсолютно впевнений, що Лавров не знав про вторгнення", – вважає Грозев.

На думку експерта, у російській військовій тусовці знали про це приблизно 20 людей. Тому американським "кротом" є один із цих двадцяти.

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