Грозев назвал, кто в Кремле сдал США информацию о нападении на Украину

Путину теперь жить с вопросом, кто же предатель / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Информацию о нападении РФ на Украину передал США высокопоставленный российский шпион, который имеет статус выше министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Другого варианта получить заранее предупреждение о том, что международный преступник Владимир Путин принял решение о начале военных действий, не существовало.

Об этом рассказал журналистам расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

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Мнение эксперта

"Этого можно добиться, только имея "крота" на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором ещё никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения, меры, чтобы его как-то нейтрализовать. Для меня, скорее всего, это комбинация обоих (вариантов), но ведущим здесь должен быть всё-таки высокопоставленный "крот", который смог им описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным. Это человек выше Лаврова. Я абсолютно уверен, что Лавров не знал о вторжении", – считает Грозев.

По мнению эксперта, в российской военной тусовке знали об этом примерно 20 человек. Поэтому американским "кротом" является один из этих двадцати.

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