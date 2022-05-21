Місто у воді. Колаборант-тамада затопив Маріуполь (відео)

Окупанти оскандалилися з подачею води в захопленому Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відновили спробу водопостачання у захопленому Маріуполі. Внаслідок цього на вулицях з'явилися великі калюжі. Вода продовжує текти дорогами.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Очікувано знову місто наповнила вода на вулицях. Враховуючи, що комунальним господарством зараз керує колишній професійний тамада Хаджинов, то все стає на свої місця. Гарна картинка та бравурні звіти важливіші за загрозу епідемії. Те, що не добили російські бомби доб’є російська пропаганда", – заявив Андрющенко.

В опублікованому відео можна побачити, що на дорогах Маріуполя пориви води:

"Дорога вся мокра не через дощ, а тому, що тут уже включають воду. Калюжі величезні, вода тече", – кажуть очевидці.

Окупанти ще раз зганьбились із подачею води в Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води в тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У підсумку в місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів завдовжки, і їх дуже багато. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ремонтувати та ліквідувати прориви окупанти не можуть, тому просто намагаються зменшити натиск.

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"Те, про що ми попереджали, сталося. Фонтани – лише початок, далі черга за каналізаційними озерами та річками. Когнітивний дисонанс наочний. З одного боку, радієш, що в маріупольців хоч якось з’являється вода. З іншого, розумієш зворотну небезпеку. Така сучасна буденність міста", – наголосив Андрющенко.

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