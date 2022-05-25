Місто-привид. У мерії Маріуполя назвали страшну кількість загиблих

У зруйнованому Маріуполі загинуло багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі осіб. Кількість загиблих людей підрахували за три місяці війни. Маріуполь став містом-привидом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає CNN.

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За його словами, цифра в 22 тисячі осіб заснована на численних контактах, які він та інші чиновники продовжують підтримувати з офіційними особами, які перебувають у Маріуполі.

Андрющенко вважає, що справжня цифра загиблих може бути більшою. Він зазначив, що Маріуполь відкинуто в середньовіччя.

"У місті абсолютно темно. Єдине світло – від російських військ та російських патрулів. Усюди запах смерті та запах вогню. Маріуполь тепер – місто-привід", – заявив Андрющенко.

Радник мера розповів, що у Маріуполі гуманітарна катастрофа і дуже мало контактів із зовнішнім світом. Але водночас мобільний зв'язок лише починає відновлюватися.

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Жителі Маріуполя досі не можуть вільно пересуватися – для цього потрібні спеціальні перепустки.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці в автобуси окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де розміщується фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

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Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

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