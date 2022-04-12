Гордон знає, що Путін нашіптував покійному Жириновському

Дмитро Гордон вважає, що Путіну залишилося недовго / Колаж "Сьогодні"

Відомий український журналіст Дмитро Гордон у своїй жартівливій манері відповів в одному зі своїх інтерв'ю про смерть лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського та прощання з ним президента Росії Володимира Путіна. Жарт змусив ведучу програми голосно сміятися.

"Було відео, як Путін нахиляється до Жириновського і щось йому шепоче. Я хотіла запитати, як ви вважаєте, що він йому шепотів?" , – запитала ведуча.

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"Скоро буду", – відповів Гордон.

"Чудово!", – крізь сміх відзначила ведуча.

Прощання Путіна