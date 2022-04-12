Гордон знає, що Путін нашіптував покійному Жириновському

Дмитро Гордон вважає, що Путіну залишилося недовго / Колаж "Сьогодні"
Відомий український журналіст Дмитро Гордон у своїй жартівливій манері відповів в одному зі своїх інтерв'ю про смерть лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського та прощання з ним президента Росії Володимира Путіна. Жарт змусив ведучу програми голосно сміятися.
"Було відео, як Путін нахиляється до Жириновського і щось йому шепоче. Я хотіла запитати, як ви вважаєте, що він йому шепотів?" , – запитала ведуча.
"Скоро буду", – відповів Гордон.
"Чудово!", – крізь сміх відзначила ведуча.
Прощання Путіна
- Після двох раніше непідтверджених повідомлень про смерть Володимира Вольфовича від наслідків коронавірусного зараження 6 квітня в Росії повідомили, що у віці 75 років помер скандальний політик.
- Про тяжкий стан політика, відомого своїми ворожими висловлюваннями на адресу України, російські ЗМІ почали писати ще на початку лютого. 9 лютого повідомляли, що він потрапив у реанімацію у тяжкому стані та перестав впізнавати рідних. Наступного дня в ЛДПР запевняли, що їхній лідер – найживіше живих – почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".
- Проте 8 квітня Жириновського поховали у Москві. Як було заявлено офіційно, на прощання прибув Володимир Путін із великим букетом троянд. Проте одразу з'явилися сумніви, що господар Кремля залишив свій бункер на Алтаї, звідки, ймовірно, командує військовими діями проти України.
- Журналісти помітили, що під час прощання з Жириновським інших російських політиків біля труни стояли вартові та великі прапори Росії з траурними стрічками. Коли ж Путін прийшов попрощатися з вірним соратником ні вартових, ні прапорів не було .