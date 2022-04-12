Гордон знает, что Путин нашептал покойному Жириновскому

Дмитрий Гордон считает, что Путину осталось недолго / Коллаж "Сегодня"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в своей шуточной манере ответил в одном из своих интервью о смерти лидера российской партии ЛДПР Владимире Жириновском и прощание с ним президента России Владимира Путина. Шутка заставила ведущую программы громко смеяться.

"Было видео, как Путин наклоняется к Жириновскому и что-то ему шепчет. Я хотела спросить, как вы думаете, что он ему шептал?", – спросила ведущая.

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"Скоро буду", – ответил Гордон.

"Отлично!", – сквозь смех отметила ведущая.

Прощание Путина