Гордон розповів, чому Путін не бомбить Київ і на що чекати далі

Дмитро Гордон розповів про плани Путіна щодо Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче увійти до Києва та захопити його. З цієї ж причини окупанти не бомблять столицю України. За його словами, вони хочуть зайняти ці місця, житло, офіси та інше.

Про це Гордон розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Київ не бомблять через те, що росіяни хочуть самі туди увійти, і щоб не мати проблем. Вони хочуть, щоб у них було все красиво та комфортно, хочуть зайняти ці місця, житло, офіси тощо. Інакше б розбомбили давно. Те, що не бомбили Маріуполь, а що для них Маріуполь? Харків – для них нічого. А ось Київ – це як християнська святиня", – заявив український журналіст.

Він зазначив, що Путін дуже хоче підкорити Київ, увійти до нього та заявити про те, що столиця Київської Русі тепер є духовною столицею трьох слов'янських держав.

"Київ для Путіна – манке місце. Він же схиблений, як і всі божевільні, на будь-яких церковних справах. Для нього Київ – сакральне місто. Він вважає, що звідти пішла Росія. Тому так бомбардувати центр Києва він не буде, я думаю", – додав Гордон.

Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Київ

У російської армії доволі невелика чисельність особового складу, щоб здійснити повторний похід на Київ. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24" .

Реклама

"Можливість повторного наступу російських військ на Київ я оцінюю як рівну нулю. Чому? Тому що та кількість військ, яку Російська Федерація збирає вздовж Чернігівської та Сумської області, така мала, що її буде досить лише для розвідки боєм, якщо вони спробують атакувати наших українців. Тому на сьогодні ще одного угруповання чисельністю 150-170 тисяч людей ми не спостерігаємо. Формування його для РФ на найближчі місяці неможливе, тому питання другого походу на Київ з порядку денного зняте", – розповів експерт.

Що кажуть експерти