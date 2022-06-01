Гордон рассказал, почему Путин не бомбит Киев и чего ждать дальше

Дмитрий Гордон рассказал о планах Путина по поводу Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что президент РФ Владимир Путин хочет войти в Киев и захватить его. По этой же причине оккупанты не бомбят столицу Украины. По его словам, они хотят занять эти места, жилье, офисы и другое.

Об этом Гордон рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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"Киев не бомбят по той причине, что россияне хотят сами туда войти, и чтобы не иметь проблем. Они хотят, чтобы у них было все красиво и комфортно, хотят занять эти места, жилье, офисы и т.д. Иначе разбомбили бы давно уже. То, что не бомбили Мариуполь, ну а что для них Мариуполь? Харьков – для них ничего. А вот Киев – это как христианская святыня", – заявил украинский журналист.

Он отметил, что Путин очень хочет покорить Киев, войти в него и заявить о том, что столица Киевской Руси теперь является духовной столицей трех славянских государств.

"Киев для Путина – манкое место. Он же помешан, как и все сумасшедшие, на всяких церковных делах. Для него Киев – сакральный город. Он считает, что оттуда пошла Россия. Поэтому так бомбить центр Киева он не будет, я думаю", – добавил Гордон.

Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Киев

У российской армии довольно небольшая численность личного состава, чтобы совершить повторный поход на Киев. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль Черниговской и Сумской области, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, если они попытаются атаковать наших украинцев. Поэтому на сегодняшний день еще одной группировки численностью 150-170 тысяч человек мы не наблюдаем. Формирование ее для РФ на ближайшие месяцы невозможно, поэтому вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят", – рассказал эксперт.

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