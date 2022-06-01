Гордон рассказал, почему Путин не бомбит Киев и чего ждать дальше

Дмитрий Гордон рассказал о планах Путина по поводу Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что президент РФ Владимир Путин хочет войти в Киев и захватить его. По этой же причине оккупанты не бомбят столицу Украины. По его словам, они хотят занять эти места, жилье, офисы и другое.
Об этом Гордон рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".
"Киев не бомбят по той причине, что россияне хотят сами туда войти, и чтобы не иметь проблем. Они хотят, чтобы у них было все красиво и комфортно, хотят занять эти места, жилье, офисы и т.д. Иначе разбомбили бы давно уже. То, что не бомбили Мариуполь, ну а что для них Мариуполь? Харьков – для них ничего. А вот Киев – это как христианская святыня", – заявил украинский журналист.
Он отметил, что Путин очень хочет покорить Киев, войти в него и заявить о том, что столица Киевской Руси теперь является духовной столицей трех славянских государств.
"Киев для Путина – манкое место. Он же помешан, как и все сумасшедшие, на всяких церковных делах. Для него Киев – сакральный город. Он считает, что оттуда пошла Россия. Поэтому так бомбить центр Киева он не будет, я думаю", – добавил Гордон.
Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Киев
У российской армии довольно небольшая численность личного состава, чтобы совершить повторный поход на Киев. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".
"Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль Черниговской и Сумской области, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, если они попытаются атаковать наших украинцев. Поэтому на сегодняшний день еще одной группировки численностью 150-170 тысяч человек мы не наблюдаем. Формирование ее для РФ на ближайшие месяцы невозможно, поэтому вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят", – рассказал эксперт.
Что говорят эксперты
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал: чтобы взять Киев, России нужно как минимум три армии, которых у нее нет, и это технически не возможно. "Штурм Киева – как это? Это сначала взять Бровары, Левый берег, а у нас же есть еще Правый берег. Это с технической точки зрения невозможно", – рассказывал он.
- Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева провалились, так как для взятия украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.
- Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска и технику к северной границе Украины. Как отмечает издание, украинские пограничники фиксируют скопление военной силы врага вблизи Черниговской области, населенные пункты которой все чаще подвергаются ракетным обстрелам.
- Известный журналист Майкл Наки заявлял, что россияне сейчас не наносят удары по Киеву не потому, что не хотят, а потому, что не могут. "Никаких новых угроз нет, по крайней мере, мы не должны их так воспринимать. Если бы россияне могли бить по Киеву, они бы это и делали", – говорил он.