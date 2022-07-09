Гордон розповів, що коїться в голові у Путіна (відео)

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що в голові російського президента Володимира Путіна міцно встоялася радянська ідеологія, замішана на мільйонах жертв, до яких голова Кремля має безпосереднє відношення, – комітет державної безпеки.

Про це розповів Дмитро Гордон в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.

"Володимир Путін, напевно, ностальгує за тими часами, коли був молодий і подавав надії, або як йому здавалося, будучи офіцером КДБ. Я думаю, він до кінця цього не розуміє, тому що його головна історія – це влада, він чіпляється за владу хаотично та істерично. У голові Путіна – великий бардак, я думаю, що він не розуміє, що відбувається у світі, йому дають ту інформацію, яку він хоче чути. Його ціль сьогодні – принести незліченні біди українському народу", – вважає Гордон.