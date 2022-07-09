Гордон рассказал, что творится в голове у Путина (видео)

Журналист Гордон о Владимире Путине. Коллаж "Сегодня"
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что в голове у российского президента Владимира Путина прочно устоялась советская идеология, замешанная на миллионах жертв, к которым глава Кремля имеет непосредственное отношение – комитет государственной безопасности.
Об этом рассказал Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" в рамках единого телемарафона.
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"Владимир Путин наверно ностальгирует по тем временам, когда был молод и подавал надежды, или как ему казалось, будучи офицером КГБ. Я думаю, он до конца этого не понимает, потому что его главная история – это власть, он цепляется за власть хаотично и истерично. В голове Путина – большой бардак, я думаю, что он не понимает, что происходит в мире, ему дают ту информацию, которую он хочет слышать. Его цель сегодня принести неисчислимые беды принести украинскому народу", – считает Гордон.
Ждет ли Путина крах
- Политолог Валерий Соловей считает, что в РФ рассматривают четыре кандидатуры, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента. Среди таких кандидатур – Патрушев, Собянин, Мишустин и Кириенко.
- Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства. По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.