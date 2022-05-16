Геращенко видав кілька таємниць з роботи українського "Моссаду"

Антон Геращенко розповів про роботу українського "Моссаду". / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні вже працює служба, схожа на ізраїльський "Моссад". Саме тому в Росії руйнуються мости, якими підвозять спорядження для російського угруповання військ на Донбасі.
Про таке заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
За словами Геращенка, про створення "Моссаду" в Україні не оголошується.
"Такий підрозділ вже є, він уже працює. І ви бачите результати цієї роботи. Ми не заявляємо про це публічно, але ми бачимо, як почастішали (у Росії. – Ред.) вибухи газу, поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости у Білгородській області, у Курській області, якими підвозять танки, пальне, іде постачання для російського угруповання військ на Донбасі. Тому такі підрозділи є, вони й були. Вони працюють, просто тепер вони почали діяти на повну потужність", – пояснив радник глави МВС.
Він зазначив, що людей, які хочуть знищувати російських бандитів, дуже багато.
"Це ті, хто втратив своїх бойових товаришів, членів своїх сімей", – пояснив Геращенко.
Як відомо, MOSSAD – це ізраїльська служба зовнішньої розвідки та таємних операцій, на її рахунку сотні різноманітних операцій на користь безпеки Ізраїлю.
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Білгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердилипожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це в небо підняли авіацію.