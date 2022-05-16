Геращенко видав кілька таємниць з роботи українського "Моссаду"

Антон Геращенко розповів про роботу українського "Моссаду". / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже працює служба, схожа на ізраїльський "Моссад". Саме тому в Росії руйнуються мости, якими підвозять спорядження для російського угруповання військ на Донбасі.

Про таке заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Реклама

За словами Геращенка, про створення "Моссаду" в Україні не оголошується.

"Такий підрозділ вже є, він уже працює. І ви бачите результати цієї роботи. Ми не заявляємо про це публічно, але ми бачимо, як почастішали (у Росії. – Ред.) вибухи газу, поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости у Білгородській області, у Курській області, якими підвозять танки, пальне, іде постачання для російського угруповання військ на Донбасі. Тому такі підрозділи є, вони й були. Вони працюють, просто тепер вони почали діяти на повну потужність", – пояснив радник глави МВС.

Він зазначив, що людей, які хочуть знищувати російських бандитів, дуже багато.

"Це ті, хто втратив своїх бойових товаришів, членів своїх сімей", – пояснив Геращенко.

Як відомо, MOSSAD – це ізраїльська служба зовнішньої розвідки та таємних операцій, на її рахунку сотні різноманітних операцій на користь безпеки Ізраїлю.

Реклама

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн із нафтою.

, нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн із нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Білгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це в небо підняли авіацію.

Раніше ми писали: