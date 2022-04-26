Генерал Ягун: дрони-вбивці змінять хід війни

Війна пришвидшила перехід на нові калібри. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 роках, директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун розкрив інформацію про постачання Україні зброї країнами-партнерами. Все необхідне нам надали, частина вже в Україні та досить ефективно працює. Тому, на думку генерала, недавня зустріч президента Зеленського з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном мала інший напрямок.

Про це Віктор Ягун розповів в інтерв'ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Ця зустріч вона не стільки для того, щоб визначити, що можна давати чи не давати, як стільки щоб розробити систему хто за що буде відповідати: хтось за боєприпаси, хтось за артилерію, хтось за логістику. Це дуже важливо, тому що, сподіваюся, що наступного тижня нарешті будуть підписані всі документи, узгоджені, проголосовані і запрацює справжній ленд-ліз", – сказав він.

Ця програма буде передбачати, що деякі країни оплатять зброю для України. Наприклад, Німеччина, яка не має достатньо своєї зброї, проте має гроші. Ягун вважає, що зустріч Зеленського із представниками США була покликана узгодити всі ці моменти. Також генерал розповів, що нам власне передають. Насамперед це потужні сили ППО, які могли б зупинити ворога, і авіація.

Із такими системами ми самі можемо закрити небо над Україною: "Стояло питання тільки в тому, щоб ці системи були не переносними, а, власне, потужними, щоб могли прикрити наші великі міста, якісь інфраструктурні об'єкти, атомні електростанції. Тобто те, що може справді спричинити або екологічну катастрофу або взагалі системну катастрофу у світі, у тому числі й дамби, переходи якісь. Тобто це все треба прикривати і ППО зараз задіяне і працює".

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Ще одним важливим питанням на сьогодні для України є перехід на непритаманні нам калібри. Наші боєприпаси є радянськими і їх уже не виготовляють у тих країнах до яких ми звертаємося. Зараз нам активно надають ті калібри на які ми мали перейти в перспективі, зокрема 155 мм калібр. У такий спосіб війна пришвидшила цей процес, каже Ягун.

"Ми зараз активно будем це використовувати, тому що ці боєприпаси є, вони можуть надходити з різних джерел і не тільки, є можливість їх доставити. Також йдеться і про досить високотехнологічні поставки, які фактично є дронами-вбивцями, і вони набагато більш ефективно будуть працювати по тих цілях по яких ми можемо стріляти. Це якраз та важка артилерія, яка може переломити ситуацію в цій війні", – підсумував генерал.

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