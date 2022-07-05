Гайдай розповів, коли видихнуться окупанти на Луганщині

На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил та коштів, намагається постійно зводити переправи для перекидання ще більшої кількості техніки. Проте окупанти зазнають багато втрат.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу "Україна 24" .

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Що відомо

" На околиці області з боку Лисичанська точаться важкі бої. Туди кинуто всі сили російської армії, всі резерви, які вони мають. Намагаються постійно будувати переплави для перекидання техніки. Техніка, бачимо, вже застаріла. Проте її багато. Зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали і навіть не Т-64, це Т-62 – розуміємо, що дістають найдальші резерви ", – розповів в ефірі Гайдай.

Останніми днями українські захисники плідно знищують склади боєприпасів ворога у глибокому тилу. Це уповільнює дії супротивника на полі бою. Несе противник великі втрати.

"Втрати у них там досить великі, бо відтягують деякі батальйоно-тактичні групи просто для того, щоб набрати, заповнити склад. Тому що величезна кількість втрат і багато поранених. Багатьох поранених вони не довозять. Лікарні переповнені, морги переповнені. Але й періодично добре працюють наші захисники. В останні кілька днів велика кількість складів саме в тилу ворогів вибухає і там знищується величезна кількість як боєкомплекту, так і палива для заправки важкої техніки", – вселив надію Гайдай.

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