Гайдай озвучив страшний сценарій для Маріуполя – буде як із Іловайськом

Сергій Гайдай. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Луганської ВЦА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін, будучи психічно нестабільним, не дасть людям вийти з оточення.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24".

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Ситуація у Маріуполі – не просто критична, вона поза людяністю.

"Можливо, наші міста обстрілюються за щільністю й так само останні два місяці, але Маріуполь вже давно і повністю оточений", – вважає Гайдай.

Він повідомив, що на Луганщині немає міст, оточених окупантами.

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"В нас таких міст нині немає, слава Богу!" – наголосив губернатор.

При цьому, він анонсував можливість найбільш страшного сценарію для Маріуполя: "Враховуючи, що ми маємо справу із психічно неврівноваженою людиною, схибленою взагалі, думаю, путін не дасть можливості вивезти людей".

До прикладу, Гайдай згадав Іловайську трагедію: "Росіяни дали можливість вийти. Що зробили далі? Просто всіх розстріляли. Дуже боюся, що тут може бути точно така ситуація".

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Він рекомендував не виходити до росіян і уникати будь-якого контакту із окупантами.

"Ту інформацію, яку ми отримуємо від людей, яким вдалося вийти, але в бік росії, вони розповідають про страшні речі на кшталт фільтраційних таборів, напів-ГУЛАГи, страхіття якесь", – сказав Гайдай.

Він додав, що Україна має справу з неонацизмом, а термін "рашизм" ввійде в історію назавжди.

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