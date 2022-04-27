Гайдай: на Донбасі окупанти застосували нову тактику з "гарматним м'ясом"

Українські війська захищають міста на Донбасі до останньої цілої будівлі / Колаж "Сьогодні"

Окупанти зігнали на Донбас велику кількість військової техніки та особового складу, щоб розпочати повторний наступ на Україну у повномасштабній російсько-українській війні.

Про це голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю Наташі Влащенку на каналі Україна 24.

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Ситуація

"Серед мобілізованих росіянами у другу хвилю – чоловіки віком від 18 до 65 років. Окупанти використовують їх для розвідки воєнної ситуації боєм, під час чого вони гинуть. Вони (армія Російської Федерації. – Ред.) кидають щойно мобілізованих, щоб прощупати слабкі місця. На Луганщині (на окупованих територіях. – Ред.) просто не лишилося чоловіків взагалі. Це не перебільшення, коли кажуть, що їх хапають на вулицях, одягають військову форму та кидають воювати. Це так і є. Доля цих "вояк" – сумна", – пояснив Гайдай ситуацію, що склалася сьогодні у Луганській області.

Сергій Гайдай уточнив, що відомі випадки, коли через відмову воювати на боці Росії мешканців окупованих територій Луганщини розстрілювали. Але, погоджуючись воювати проти України на боці РФ, мобілізовані також підписують собі смертний вирок.

"Якщо вони згодні і йдуть уперед у бій, їх кидають як гарматне м'ясо в м'ясорубку. Якщо вони мають плани здатися в полон, їм це важко зробити, тому що позаду стоять загороджувальні загони. Попереду – наші хлопці, котрі не знають, з якими намірами йде до них людина. Якщо їх розбили, то наші хлопці можуть забрати поранених, рахуйте, випадково їх до себе затягнути. Тільки так вони можуть урятувати собі життя", – зазначив голова Луганської ОВА.

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Рубіжне

При цьому російське командування зібрало контингент близько 70 тисяч і зігнало тисячі одиниць техніки, проте досягти успіху не може. Наші бійці відходять від позицій лише тоді, коли навколо вже все зруйновано і, умовно кажучи, "зачепитися вже нема за що".

"Два місяці в Рубіжному чи Попасній під невтомні обстріли, і війська потроху відходять, але тільки тоді, коли все довкола розбито", – сказав Гайдай.

Обстановка