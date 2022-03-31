"Є справедливість": у мережі показали вбитого російського мародера із награбованим

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережу виклали фото та дані чергового російського окупанта, який загинув від рук українських військових. Публікація з'явилася у Telegram-каналі "Харків 1654".

Мародера звуть Денис Цибенко, при ньому знайшли гроші та ювелірні прикраси, очевидно награбовані в Україні.

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"Під час зачистки одного з населених пунктів вирішив привезти своїй дружині подарунки та пограбував низку українських будинків. Дезолотофікував ланцюжки, прикраси, гроші, але... справедливість таки є. Зайшли наші війська. Місто (не вказуємо) вже звільнили", — йдеться у публікації.

Судячи з фотографій з Instagram загиблого окупанта, він минулого року одружився.

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Канал "ТРУХА" опублікував реакцію вдови на звістку про смерть чоловіка-окупанта.

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"От так закінчується сімейна ідилія Мордорської пари, коли глава сім'ї вирішує поїхати повоювати на чужій землі, мародерствує та знущається з мирних жителів України", — прокоментував канал.

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