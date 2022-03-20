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Чи є можливість вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі оцінили

Марія Дмитренко
20 березня, 11:51
Ризик такого розвитку подій, як і раніше, залишається

Є велика загроза настання з Білорусі на Волинь. Фото: колаж "Сьогодні"

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.

Про це повідомляє СУСПІЛЬНЕ.

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"Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", — розповіли журналістам у ГШ.

Білоруський фронт

  • 13 березня стало відомо, що російські окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Вони збирають допомогу на своїх базах, розкиданих за кордоном.
  • Днями нардеп Федір Веніславський повідомив, що Республіка Білорусь де-факто перебуває в стані війни з Україною, оскільки вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір і свою сушу для атак на нашу територію.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників.