Чи є можливість вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі оцінили

Є велика загроза настання з Білорусі на Волинь. Фото: колаж "Сьогодні"
У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.
Про це повідомляє СУСПІЛЬНЕ.
"Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", — розповіли журналістам у ГШ.
Білоруський фронт
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