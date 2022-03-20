Есть ли вероятность вторжения Беларуси в Украину: в Генштабе оценили

Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.
Об этом сообщает СУСПІЛЬНЕ.
"Угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", – рассказали журналистам в ГШ.
Белорусский фронт
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