Есть ли вероятность вторжения Беларуси в Украину: в Генштабе оценили

Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.

Об этом сообщает СУСПІЛЬНЕ.

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"Угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", – рассказали журналистам в ГШ.

Белорусский фронт