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Есть ли вероятность вторжения Беларуси в Украину: в Генштабе оценили

Мария Дмитренко
20 марта, 11:51
Риск такого развития событий по-прежнему остается

Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.

Об этом сообщает СУСПІЛЬНЕ.

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"Угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", – рассказали журналистам в ГШ.

Белорусский фронт

  • 13 марта стало известно, что российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Они собирают подмогу на своих базах, разбросанных за границей.
  • На днях нардеп Федор Вениславский сообщил, что Республика Беларусь де-факто пребывает в состоянии войны с Украиной, так как она осуществила акт агрессии, когда предоставила свое воздушное пространство и свою сушу для атак на нашу территорию.
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать плечом к плечу с украинцами против российских захватчиков.