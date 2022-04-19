ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України – Bloomberg

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн займається створенням фонду / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Європейському Союзі розпочали обговорення питання щодо створення трастового фонду солідарності для відновлення України, зруйнованою військовими діями Російської Федерації. Його планують організувати на зразок Covid-фонду ЄС, який фінансує відновлення економік після пандемії у країнах-членах Євросоюзу.

Про це пише агенція Bloomberg .

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Що відомо

Очікується, що бюджет фонду сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть. Поки невідомо, як країни-донори наповнюватимуть цей фонд і як розподілятимуться кошти – у вигляді грантів чи кредитів.

Джерело видання, знайоме з обговоренням, розповіло, що з цього фонду фінансуватимуть інвестиції та реформи за погодженням з урядом України. Проте від Києва потрібно надати гарантії, що величезні суму не будуть витрачені не за призначенням.

"Очікується, що теми повоєнного відновлення та можливих військових репарацій обговорюватимуться протягом наступних тижнів, оскільки високопосадовці у Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва та гарантувати, що величезна сума грошей не буде використана не за призначенням" – сказали джерело.

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Як перший крок Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України.

Проблема – корупція

У Євросоюзі чудово усвідомлюють, що серед інших проблем одна з основних в Україні – корупція.

"Коли війна скінчиться, залишаться серйозні перешкоди. Повсюдна корупція в Україні та відсутність надійних механізмів нагляду є двома найбільшими проблемами. Нідерланди припустили, що спочатку необхідно допомогти у створенні керуючих структур у країні, які наблизять Україну до ЄС і полегшать її можливий шлях вступу", – сказало джерело Bloomberg .

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Обстановка