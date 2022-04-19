ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины – Bloomberg

Председатель Европейской комисси Урсула фон дер Ляйен занимается созданием фонда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Европейском Союзе приступили к обсуждению вопроса о создание трастового фонда солидарности для восстановления Украины, разрушенной военными действиями Российской Федерации. Его планируют организовать по образцу Covid-фонда ЕС, который финансирует восстановление экономик после пандемии в странах-членах Евросоюза.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Что известно
Ожидается, что бюджет фонда достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий. Пока неизвестно, как страны-доноры будут наполнять этот фонд и как будут распределяться средства – в виде грантов или кредитов.
Источник издания, знакомый с обсуждением, рассказал, что из этого фонда будут финансировать инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Однако от Киева потребуется предоставления гарантий, что огромные сумму не будут потрачены не по назначению.
"Ожидается, что темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантировать, что огромная сумма денег не будет использована не по назначению" — сказали источник.
В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.
Проблема – коррупция
В Евросоюзе прекрасно отдают себе отчет, что среди прочих проблем одна из основных в Украине – коррупция.
"Когда война закончится, останутся серьезные препятствия. Повсеместная коррупция в Украине и отсутствие надежных механизмов надзора являются двумя из самых больших проблем. Нидерланды предположили, что для начала необходимо помочь в создании управляющих структур в стране, которые приблизят Украину к ЕС и облегчат ее возможный путь вступления", – сказал источник Bloomberg.
Обстановка
- Прогнозируется, что из-за военных действий ВВП Украины может сократиться на 45,1%. В стране закрыта большая часть бизнеса, сократился экспорт, прекратилась экономическая деятельность, российская армия разграбила все, что оказывалось под их контролем.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что по состоянию на 1 апреля, городу нанесен ущерб на 10 млрд долларов.
- В конце марта сообщалось, что только энергетическая отрасль нашей страны обеднела на около 2 млрд долларов в результате действиймеждународного преступника Владимира Путина.