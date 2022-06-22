Екснардеп повідомив про прорив ЗСУ у Херсоні

ЗСУ, можливо, вже в Херсоні/Фото: REUTERS/Edgar Su, колаж: "Сьогодні"

За неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці.

Про це повідомив екснардеп Віталій Купрій.

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"З двох незалежних джерел мені стало відомо, що наші бійці зайняли 4 вулиці Херсона. Наступ триває", — написав Купрій у Facebook.

Також в очікуванні хороших новин із Херсона екснардеп Ігор Мосійчук.

"Херсон… рекомендую уважно слідкувати за цим українським містом і… очікувати гарних новин", — написав він у Facebook.

Водночас знайшлися скептики. Блогер Роман Шрайк відреагував на інформацію про Херсон від Віталія Купрія.

"Насправді наші піднімаються на третій ярус Кремля. Повідомили 17 незалежних від здорового глузду джерел", — написав Шрайк у Facebook.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" теж прокоментував ситуацію.

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"Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивися, що буде далі", — сказав Арестович.

Що було раніше?

Збройні сили України звільнили від російських окупантів Киселівку Херсонської області. Тепер українські захисники ще ближче до Херсона. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

За його словами, ЗСУ зайняли Киселівку, наблизившись до Чорнобаївки, що під Херсоном. Ще вчора радник голови Офісу президента заявляв, що українські сили просунулися за Посад-Покровське у бік Киселівки.

Якщо Генштаб ЗСУ підтвердить інформацію про звільнення села, це буде говорити про цілеспрямований рух українських військ до Херсона та фактично наближення до околиць міста.

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Також ми писали, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники увірвалися до архіву Херсонської області у пошуках важливих документів.