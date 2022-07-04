"Ледве не розстріляли": як шкільний вчитель врятував сотні людей під час окупації (відео)

Шкільного вчителя Олександра Єрмака мало не розстріляли росіяни / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Чернігівської області у селищі Іванівка вчитель фізкультури, колишній капітан поліції Олександр Єрмак рятував місцевих мешканців та возив їм їжу під обстрілами.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", коли село окупували військові РФ, Єрмак взяв на себе організацію побуту місцевих жителів у підвалі школи – близько 200 осіб, зокрема 37 дітей віком від 1 до 18 років.

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Спочатку у перервах між обстрілами селяни намагалися готувати собі їжу у шкільній їдальні. Але, по-перше, туди двічі прилетів снаряд. По-друге, загарбники грабували будинки місцевих жителів та виносили всі запаси їжі. Зрештою, Олександру довелося велосипедом під обстрілами привозити хліб до школи від окупантів.

"Можна, мене за це засуджувати. Але завдяки цьому всі вижили", – каже він і додає, що "хліб не має національності".

Крім того, фізкультурнику доводилося стежити у школі за порядком. Деякі чоловіки від страху "заливали очі" і починали буянити. Їх доводилося видворяти з тісного підвалу, де не вистачало місця старим та дітям.

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"Сидячих та стоячих місць у нас не було, лежали як сосисочки, оселедчики", – згадує вчитель.

Тяжко було і зі старими – від нестачі повітря їм ставало погано. Коли стрілянина припинялася, Олександр виводив їх подихати.

А одного разу вчителя мало не розстріляли. За наказом окупантів, він був змушений зібрати у місцевих жителів телефони. Інакше військові РФ погрожували всіх розстріляти. Але деякі селяни телефони заховали.

"Вони не знали, що у "орків" була спеціальна техніка і їхні мобільники "рашисти" одразу засікли. Витягли мене з підвалу, побили і ствола до голови приставили. Мовляв, ще один телефон знайдемо – тобі гаплик..." – згадує він.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли історію чернігівського пенсіонера, який допомагав ЗСУ збити ворожий літак.

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Бої за Чернігів

Чернігів опинився під ворожими бомбардуваннями від початку великомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Російські військові частково заблокували місто і постійно піддавали його обстрілу.

Внаслідок російських атак у місті був пошкоджений газопровід, були проблеми з водопостачанням та зв'язком. У ніч із 22 на 23 березня внаслідок авіаудару російських військ було зруйновано автомобільний міст через Десну, який використовувався для евакуації городян та доставки гуманітарних вантажів

Бої завершилися лише 6 квітня відведенням російських військ із Чернігівської області.