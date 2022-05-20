Переховував сусідів і намагався збити літак: прикордонники розповіли про відважного пенсіонера з Чернігова

Місцевий мешканець розповів, як допомагав військовим та городянам

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканець Чернігова намагався збити ворожий літак зі звичайної рушниці. Також він переховував у своєму підвалі від бомбардувань цілу родину. Історію героїчного українця розповіли у Держприкордонслужбі.

П'ятого березня над Черніговом було збито російський літак. Серед тих, хто того дня стріляв по літаку, був і місцевий житель Володимир Федорович. Почувши в небі гул, він схопився за свою рушницю.

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"Я зі свого, хлопці зі свого, і воно ух – і впало", — розповідає він.

Як справжній мисливець Володимир Федорович взяв собі трофей на згадку — шматок від збитого літака.

Під час боїв за Чернігів він допомагав захисникам та мешканцям міста. А під час бомбардувань у його підвалі ховалися сусіди із дітьми.

"У підвалі були дитина, мати та батько, теща, свекор... Може шість, може вісім людей", — розповів чоловік. Згадуючи ці дні, він заплакав.

На запитання, чи пішов би він до війська, якби дозволив вік, Володимир Федорович каже:

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"Я б сьогодні пішов! Пішки! Навкарачки б поліз!"

Бої за Чернігів

Чернігів опинився під ворожими бомбардуваннями від початку великомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Російські військові частково заблокували місто і постійно піддавали його обстрілу.

Внаслідок російських атак у місті був пошкоджений газопровід, були проблеми з водопостачанням та зв'язком. У ніч із 22 на 23 березня внаслідок авіаудару російських військ було зруйновано автомобільний міст через Десну, який використовувався для евакуації городян та доставки гуманітарних вантажів

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Бої завершилися лише 6 квітня відведенням російських військ із Чернігівської області

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