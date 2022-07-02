Два масованих наступи на Лисичанськ і касетні снаряди по Слов'янську: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

РФ обстрілює території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати та намагатись знищити українські населені пункти. За ніч 2 липня загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Миколаєву. Також ворог штурмує Луганську область.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Луганська область

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Приватні будинки в селах вигорають один за одним.

До лікарні у Чернівцях вчора доправили пораненого чоловіка з Лисичанська.

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РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Крім того, 1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

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Окупанти знищують регіон. Фото: Сергій Гайдай

Миколаїв

Вранці 2 липня місцеві жителі повідомили, що по місту було запущено 8 ракет. Мер Олександр Сєнкевич підтвердив ранкові вибухи.

На опублікованих відео видно, як розростається стовп диму.

За словами очевидців, обстрілювати місто почали близько 4-ї години ранку. Було дуже гучно.

Харків

Вранці 2 липня місцеві жителі повідомили про численні вибухи. Попередньо, запуск ракет – з Бєлгородської області.

Над містом стоїть стовп густого чорного диму.

Слов'янськ

У Слов'янську за вчорашній день загинуло четверо мирних жителів, семеро отримали поранення.

"Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани, вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського", – повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, Слов'янськ обстріляли касетними снарядами.

За даними обласної військової адміністрації, у інших містах підконтрольній частині регіону загиблих немає.

Раніше ми розповідали, що Росія знову намагалася атакувати Одеську область після обстрілу, при якому загинуло 20 людей. Ворожі літаки випустили ракету, яку знищила протиповітряна оборона України.

Крім того, окупанти продовжують намагатися захопити Луганську область. Там росіяни роблять усе, щоб оточити українські війська в Лисичанську. Водночас на Краматорському напрямку поновилися бойові дії.