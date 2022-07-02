Два массированных наступления на Лисичанск и кассетные снаряды по Славянску: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать и пытаться уничтожить украинские населенные пункты. За ночь 2 июля захватчики нанесли ракетные удары по Харькову и Николаеву. Также противники штурмуют Луганскую область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Луганская область

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

Частные дома в селах выгорают один за другим.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.

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РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Кроме того, 1 июля Вооруженными силами Украины отбиты два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

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Оккупанты уничтожают регион. Фото: Сергей Гайдай

Николаев

Утром 2 июля местные жители сообщили, что по городу было запущено 8 ракет. Мэр Александр Сенкевич подтвердил утренние взрывы.

На опубликованных видео видно, как разрастается столб дыма.

По словам очевидцев, обстреливать город начали около 4 часов утра. Было очень громко.

Харьков

Утром 2 июля местные жители сообщили о многочисленных взрывах. Предварительно, запуск ракет – из Белгородской области.

Над городом стоит столб густого черного дыма.

Славянск

В Славянске за вчерашний день погибло четыре мирных жителя, семеро получили ранения.

"Под обстрел попал микрорайон Лиманы, улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского", – сообщил мэр города Вадим Лях.

По его словам, Славянск обстреляли кассетными снарядами.

По данным областной военной администрации, в других городах подконтрольной части региона погибших нет.

Ранее мы рассказывали, что Россия снова пыталась атаковать Одесскую область после обстрела, при котором погибло 20 человек. Вражеские самолеты выпустили ракету, которую уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Кроме того, оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.