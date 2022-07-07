Перехоплює подих! Військовий показав, як на Зміїному підняли прапор України (фото, відео)

Военные установили флаг Украины на освобожденном острове Змеиный / Фото: Колаж: Сьогодні

На острові Зміїний, територія якого повернуто під юрисдикцію України , наші ЗСУ підняли державний прапор Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовослужбовець Арута Папоян.

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"Наші хлопці підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!", – зазначив він.

Інформацію також підтвердив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Державний Прапор України встановлений на острові Зміїному! Селище Біле Ізмаїльського району Одеської області", – написав він і опублікував фото.

На прапорі також написаний текст ГУР МО: "Пам'ятай, "російський військовий корабель", острів Зміїний – це Україна!"

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Зазначалося, що кілька днів тому захисники доставили прапор на острів, але його все ще не підняли.

Як росіяни відступали з острова

30 червня оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про те, що російські окупанти залишили острів Зміїний . Після атак ЗСУ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону.

Незабаром інформацію підтвердили в ОК "Південь", заявивши, що окупанти втекли після чергового етапу військової операції ЗСУ з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по окупантах на Зміїному. Серед ночі противник спішно евакуював залишки гарнізону швидкісними катерами та залишив острів .

У Міноборони РФ також підтвердили звільнення з острова, намагаючись видати його за жест доброї волі .

Проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розвінчав байки росіян, пояснивши, що окупантів прогнали з острова артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових. Таку ж інформацію представили у Пентагоні .

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що ЗСУ зможуть повернутися на острів лише після закінчення війни, адже Зміїний перебуває під перехресним вогнем та безпеку українським військовим на острові гарантувати не можна.