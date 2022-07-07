Дух захватывает! Военный показал, как на Змеином подняли флаг Украины (фото, видео)

Военные установили флаг Украины на освобожденном острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

На острове Змеиный, территория которого возвращена под юрисдикцию Украины, наши ВСУ подняли государственный флаг. Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Арут Папоян.

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"Наши ребята подняли флаг на Змеином. Слава Героям! Слава Украине!", – отметил он.

Информацию также подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Государственное Знамя Украины установлено на острове Змеином! Поселок Белый Измаильского района Одесской области", – написал он и опубликовал фото.

На флаге также написан текст ГУР МО: "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!".

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Отмечалось, что несколько дней назад защитники доставили флаг на остров, но он все еще не был поднят.

Как россияне отступали с острова

30 июня оперативное командование "Юг" подтвердило информацию о том, что российские оккупанты покинули остров Змеиный. После атак ВСУ противник наспех эвакуировал остатки гарнизона.

Вскоре информацию подтвердили в ОК "Юг", заявив, что оккупанты сбежали после очередного этапа военной операции ВСУ с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по оккупантам на Змеином. Среди ночи противник спешно эвакуировал остатки гарнизона скоростными катерами и покинул остров.

В Минобороны РФ также подтвердили уход с острова, пытаясь выдать его за жест доброй воли.

Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный развенчал басни россиян, объяснив, что оккупантов прогнали с острова артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных. Такую же информацию представили в Пентагоне.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что ВСУ смогут вернуться на остров только после окончания войны, ведь Змеиный находится под перекрестным огнем и безопасность украинским военным на острове гарантировать нельзя.