ДТЕК Ахметова придбала медикаменти для місцевих громад у трьох областях

Медикаменти вже направилися для громад Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова придбала необхідні медикаменти для територіальних громад у регіонах своєї присутності у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Частково ліки вже вирушили до громади Миколаївської області. Доставка громадам Дніпропетровської та Запорізької областей буде здійснена, як тільки будуть надані "зелені коридори" для безпечного перевезення медикаментів.

Загальна вартість придбаних медикаментів складає 1,6 млн. грн. Зокрема, закуплено знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, серцеві, заспокійливі, противірусні препарати тощо.

ДТЕК ВДЕ у рамках надання гуманітарної допомоги громадам пріоритетно здійснює закупівлю товарів та послуг у національних компаній для того, щоб відбувалося відновлення економічної активності в країні та зберігалися робочі місця.

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