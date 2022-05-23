Долітався. Біля Попасної, ймовірно, ліквідували скандального російського генерала

Канамат Хусеєвич Боташев ймовірно ліквідований під Попасною. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські десантники збили в небі над Луганською областю ворожий бойовий літак Су-25, який, ймовірно, пілотував скандальний російський генерал Канамат Хусеєвич Боташев. Ліквідацію провели в районі Попасної.

Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

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Смерть генерала підтвердило обговорення в одній з російських спільнот у соцмережах. Адміністратор телеграм-каналу розмістив пост, в якому натякнув на загибель високопоставленого пілота.

Після чого учасники спільноти почали з’ясовувати в коментарях, хто саме загинув. Один з учасників обговорень повідомив подробиці: "Сьогодні загинув Канамат!!! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и, другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все".

Однак адміністратор видалив цей коментар. Натомість інші учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали – К. Х. Б.

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Що відомо про скандал з генералом

Канамат Хусеєвич Боташев – генерал-майор збройних сил РФ, 1959 року народження. У 2013 році його звільнили за звинуваченням у знищенні бойового літака Су-27.

Як пишуть російські ЗМІ, Боташев у 2012 році прибув у військову частину 23326-2, де попросив її командира Євгена Олійника, свого товариша, "покатати" на Су-27УБ. Боташев сів у крісло друго пілота і разом з Олійником вони здійснили кілька маневрів у повітрі. Однак, Боташев захотів виконати фігуру вищого пілотажу "дзвін", після чого пілоти втратили контроль над машиною і катапультувалися. Їх обох звільнили з лав армії.

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Що він робив в Україні

Через його звільнення з лав ЗС РФ, незрозуміло, в якому статусі він брав участь у війні на Донбасі. Не виключено, що Ботишев став найманцем у ПВК "Вагнер".

Зазначимо, що зранку голова Луганської ОВА повідомляв про знищення ворожого літака Су-25 на території області протягом останньої доби.

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