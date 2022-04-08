Людей у бомбосховищах Кам'янського забезпечили світлом

На Луганщині в бомбосховищах з'явилося світло / Фото: Колаж: Сьогодні

Бомбосховища у місті Кам'янське обладнали потужними дизель-генераторами. Вони дадуть змогу забезпечувати людей світлом, у разі відключення зовнішніх мереж.

Всього дизель-генератори отримали 4 бомбосховища: їх за власні кошти установила група Метінвест на бомбосховищах заводу Каметсталь.

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Додаткова надія і безпека для людей

"Кожен день у місті лунають сирени. І працівники заводу кожен день спускаються до бомбосховищ, а потім знову повертаються до роботи. Такі генератори – додаткова безпека та надія для людей", – сказав начальник дільниці цеху підготовки виробництва Руслан Солодовник.

Нагадаємо, раніше підприємство Каметсталь також передало лікарням міста 10 тонн ліків – антибіотиків, анальгетиків, кровоспинних та багато інших.

Луганщина отримала гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.

Загалом Фонд уже передав на Луганщину понад 16,5 тис. таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. Для українців також відкрили "гарячу лінію", де можна безоплатно поспілкуватися з психологом.