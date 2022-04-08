Людей в бомбоубежищах Каменского обеспечили светом

В Луганской области в бомбоубежищах появился свет / Фото: Коллаж: Сегодня

Бомбоубежища в городе Каменское оборудовали мощными дизель-генераторами. Они позволят обеспечивать людей светом при отключении внешних сетей.

Всего дизель-генераторы получили 4 бомбоубежища: их за свой счет установила группа Метинвест на бомбоубежищах завода Каметсталь.

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Дополнительная надежда и безопасность для людей

"Каждый день в городе раздаются сирены. И работники завода каждый день спускаются в бомбоубежища, а затем снова возвращаются к работе. Такие генераторы – дополнительная безопасность и надежда для людей", – сказал начальник участка цеха подготовки производства Руслан Солодовник.

Напомним, ранее предприятие Каметсталь также передало больницам города 10 тонн лекарств – антибиотиков, анальгетиков, кровоостанавливающих и многие другие.

Луганщина получила гуманитарную помощь

Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов с необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.

В целом Фонд уже передал в Луганскую область более 16,5 тыс. таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев тоже открыли "горячую линию", где можно безвозмездно пообщаться с психологом