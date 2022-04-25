Диктатура Путіна допомагає ЗСУ перемагати окупантів — Жданов

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Жорстка вертикаль російської армії відбиває те, що відбувається в самій Росії — про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю виданню НВ.

"Це минуле століття, але армія – дзеркало держави: що відбувається в державі, те відбувається і в армії, всі процеси відбиваються. Якщо в країні тоталітарний режим, якщо в країні жорстка вертикаль, то теж відбувається і в армії. До речі, це в якій -то мірі допомагає нам, тому що вони не можуть проявити ініціативу, відхилитися від поставленого завдання. Вони за будь-яку ціну намагаються виконати наказ, що призводить до великих втрат і невиконання цього самого наказу", — сказав він.

Раніше Жданов розповів, чому ЗСУ вдалося знищити багато ворожих офіцерів високого рангу. За його словами, через нестабільний моральний дух серед бійців їм доводиться перебувати фактично на першій лінії фронту.

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