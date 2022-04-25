Диктатура Путина помогает ВСУ побеждать оккупантов — Жданов

Олег Жданов высказался о российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня
Жесткая вертикаль российской армии отражает происходящее в самой России — об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию НВ.
"Это прошлый век, но армия — зеркало государства: что происходит в государстве, то происходит и в армии, все процессы отражаются. Если в стране тоталитарный режим, если в стране жесткая вертикаль, то тоже происходит и в армии. Кстати, это в какой-то мере помогает нам, потому что они не могут проявить инициативу, отклониться от поставленной задачи. Они любой ценой пытаются выполнить приказ, приводящий к большим потерям и к неисполнению этого самого приказа", — сказал он.
Ранее Жданов рассказал, почему ВСУ удалось уничтожить много вражеских офицеров высокого ранга. По его словам, из-за нестабильного морального духа среди бойцов им приходится находиться фактически на первой линии фронта.
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