Диктатура Путина помогает ВСУ побеждать оккупантов — Жданов

Жесткая вертикаль российской армии отражает происходящее в самой России — об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию НВ.

"Это прошлый век, но армия — зеркало государства: что происходит в государстве, то происходит и в армии, все процессы отражаются. Если в стране тоталитарный режим, если в стране жесткая вертикаль, то тоже происходит и в армии. Кстати, это в какой-то мере помогает нам, потому что они не могут проявить инициативу, отклониться от поставленной задачи. Они любой ценой пытаются выполнить приказ, приводящий к большим потерям и к неисполнению этого самого приказа", — сказал он.