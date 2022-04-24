Діти хочуть жити. Маріупольці, які сховались від бомбардувань на "Азовсталі", благають про допомогу (відео)

Люди благають про допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мешканці Маріуполя, які залишилися у зруйнованому місті, вимушені жити в бомбосховищах. У людей проблеми з їжею, питною водою, засобами особистої гігієни. Разом з маленькими дітьми вони вимушені спати серед пліснявих стін. Допомагають виживати їм українські захисники.

Відео, на якому люди показують умови свого життя та благають про допомогу, опублікували на YouTube-каналі полку "Азов".

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На кадрах видно, як бійці полку "Азов" принесли людям великодні гостинці. Нині ситуація з їжею та питною водою у людей погана. Вони не виходять з бомбосховищ на вулицю, оскільки окупанти постійно обстрілюють.

Маріупольці сплять у сирих і холодних приміщеннях, де на стінах пліснява. Їм доводиться самостійно робити памперси для маленьких дітей — з тканини та сміттєвих пакетів. Люди благають про допомогу увесь світ.

"Я від усіх маріупольців звертаюся до всього світу. Допоможіть нам, будь ласка, ми хочемо жити, ми хочемо жити у своєму місті, у своїй країні, ми хочемо жити нормально, спокійно. Нам набридли ці бомбардування, ці постійні авіаудари по нашій землі. Скільки це триватиме? Від кого нас тут рятують? Я не розумію. Допоможіть нам, зупиніть агресію Російської Федерації проти моєї країни. Моя країна просто гине, моє місто зруйноване повністю. Немає жодного місця живого. Все розбомбили остаточно. Діти, які тут перебувають, вони весь час плачуть, вони хочуть гратися, вони хочуть жити. Знаєте, в які ігри вони граються? Діти всі просять допомогти. Зупиніть цю агресію, зупиніть, я прошу! Президента Сполучених Штатів Америки, я прошу Англію, Францію, я прошу Канаду, Японію, я прошу Ізраїль, я прошу Туреччину. Я всіх прошу. Допоможіть нам, будь ласка, звільніть нас. Врятуйте нас від цього. Скільки можна знущатися з наших дітей, з людей похилого віку, інвалідів. Допоможіть! Допоможіть, врешті-решт! Зупиніть цю війну, зупиніть, будь ласка!" — звернулася до всього світу жителька Маріуполя.

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"Азов" просить евакуювати людей з Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з переважними силами противника", – каже "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати захисників Маріуполя.

"Я закликаю цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, що здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, могли розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Пам'ятайте, у цей час, коли ви кидаєте великодні картинки і насолоджуєтесь перемир'ям у Маріуполі, ворог скидає бомби на голови дітей", – додав "Калина".

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