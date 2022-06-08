Тримають на спеці як тварин. У Маріуполі окупанти влаштували для людей гуманітарне пекло (відео)

Російські військові знущаються з маріупольців. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі відбувається справжнє гуманітарне пекло. Місцеві жителі змушені виборювати гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі. Для цього необхідно відстояти величезну чергу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, спочатку потрібно записатися в чергу. Черга на два-три дні наперед. Але вона не є гарантією.

"У день черги маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу. Потім тебе тримають на спеці як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати", – розповів радник міського голови.

Після цього місцеві жителі отримують їжу дуже поганої якості, яка без холодильника швидко псується.

"День-два, і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов. Лють. Просто Лють", – наголосив Андрющенко.

РФ тримає маріупольців у заручниках і не дає їм їжу та воду – мер

У захопленому Маріуполі понад 100 тисяч жителів з квітня не мають доступу до питної води та їжі. А російські окупанти видають їм питну воду за роботу. Ситуація була і залишається дуже складною. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.

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За словами міського голови, у Маріуполі окупаційні війська тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

"До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили понад 22 тисячі населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються й надалі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю. Вони щось намагалися зробити з погляду подачі питної води – але в них нічого не виходить", – розповів Бойченко.

Він зазначив: те, що окупанти показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня у місцевих жителів немає доступу до їжі та питної води.

Бойченко наголосив, що необхідно об'єднуватись навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний Хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб люди могли виїхати на підконтрольні території нашої держави.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко також розповів, що у кількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.

"З березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ. Стабільне продовольче забезпеченя містян досі не налагоджене", – додав міський голова.

Раніше ми розповідали, що окупаційна влада Донецької області розпочала оцінку рівня пошкоджень у захопленому Маріуполі. Місцевих жителів планують виселити з уцілілих будинків. На пошук нового житла дають два тижні.