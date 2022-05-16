Денісова розповіла, як окупанти знущаються з українців

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що мешканці окупованих територій піддаються фільтрації / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові запровадили процедуру "фільтрації" у кожному тимчасово окупованому українському місті. десятки тисяч українців тримають в нелюдських умовах, щодня принижують і катують.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в своєму Telegram-каналі.

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"За даними партнерських правозахисних організацій, її пройшли вже понад 37 тисяч громадян. Зараз цю процедуру також проходять люди, які були примусово депортовані до РФ. Для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною – люди змушені її проходити кожні три дні", – повідомила омбудсмен.

За її словами, громадян України "допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують".

"Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації. Ідеї "меншовартості" українського народу, другосортності, штучності української державності – складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво РФ виправдовує знищення українців", – пише Денісова.

Вона нагадала, що будь-який примус фізичного чи морального порядку до цивільного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.

Окупанти проводять "100-відсоткову фільтрацію" Маріуполя

У Маріуполі мешканцям, які не мають довідок про фільтрацію, заборонено пересуватися містом, а людей, які не пройшли перевірку, відправляють до ізоляторів під Оленівкою та до в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.

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Окупанти хочуть провести 100-відсоткову фільтрацію місцевого населення. Багато людей вивезено за межі міста на фільтрацію до села Безіменне та під Новоазовськ

Понад місяць у фільтраційних таборах утримується близько двох тисяч осіб.